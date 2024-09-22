Beşiktaş: 3 - Aras Kargo: 2

Kaynak: İHA
Beşiktaş: 3 - Aras Kargo: 2

Beşiktaş - Aras Kargo: 3-2BEŞİKTAŞ Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley ikinci maçında Aras Kargo'yu 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley ikinci maçında Aras Kargo'yu 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

AXA Sigorta Kupa Voley ikinci maçında Beşiktaş, Aras Kargo ile karşı karşıya geldi. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip; 25-9, 22-25, 15-25, 25-21 ve 15-11'lik set sonuçlarıyla 3-2 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmasının en skorer ismi Aras Kargo'da 24 sayıyla Hanna Klimets olurken, Beşiktaş'ta ise Olivia Rozanski 17 sayıyla oynadı.

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