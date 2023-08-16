Ghezzal'a acı haber. Apar topar Fransa'ya gitti

Beşiktaş'ta forma giyen Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesi Fransa'da Trafik Kazası geçirdi.



Beşiktaş Ghezzal'ın Fransa'ya gittiğini bildirdi ve "Futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın oğlu ile kayınvalidesinin Fransa’da trafik kazası geçirdiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ghezzal, hayati tehlikeleri bulunmayan oğlu ile kayınvalidesinin tedavi süreçlerini takip etmek üzere Fransa’ya gitmiştir. Rachid Ghezzal’ın oğlu ile kayınvalidesine acil şifalar diler, Ghezzal ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerini kullandı.