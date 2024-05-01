Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, Ayvalı Mahallesi'nde yaşanan trajik bir olayda, Şerife Arısan (72) adlı kadın sahipsiz köpeklerin saldırısına maruz kaldı ve hayatını kaybetti.

Şerife Arısan, soğan başağı toplamak için gittiği tarlada köpeklerin saldırısına uğradı. Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekipleri, Arısan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayın tanığı olan Şerife Arısan'ın oğlu İbrahim Arısan, yaşanan acı haberi paylaşırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

Otopsi işlemlerinin ardından Şerife Arısan'ın cenazesi, yakınları tarafından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

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