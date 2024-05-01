Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Şerife Arısan, soğan başağı toplamak için gittiği tarlada köpeklerin saldırısına uğradı. Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekipleri, Arısan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayın tanığı olan Şerife Arısan'ın oğlu İbrahim Arısan, yaşanan acı haberi paylaşırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

Otopsi işlemlerinin ardından Şerife Arısan'ın cenazesi, yakınları tarafından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.