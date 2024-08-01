Beşiktaş ayrılığı açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

Kadro planlamasında düşünülmeyen Ajdin Hasic'in yeni takımı belli oldu.

YENİ ADRESİ POLONYA

Beşiktaş, Ajdin Hasic'in Polonya temsilcisi MKS Cracovia'ya transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic’in nihai transferi hususunda MKS Cracovia SSA Kraków ile anlaşmaya varılmıştır.

Ajdin Hasic’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadeleri kullanıldı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Ajdin Hasic, sağlık kontrolünden geçmek ve imza atmak için Polonya'ya gitti.

Ayrıca Boşnak futbolcunun sözleşmesine sonraki satıştan pay koydurdu.

Beşiktaş, Hasic'in 400 bin euro'luk maaşından tasarruf etmiş oldu.

SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

Hasic, Beşiktaş ile sadece 13 maçta oynarken, 2 gol atmayı başardı.

Yaşadığı uzun süreli sakatlıklar, futbolcunun başına bela oldu.

Piyasa değeri 800 bin euro olarak gösterilen Hasic, Beşiktaş ile 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazandı.