Fenerbahçe'nin eski yıldızları aynı takımda buluştu

Eski Fenerbahçeliler aynı takımda

Bir dönem Fenerbahçe forması terleten Nabil Dirar'ın yeni adresi belli oldu.

38 yaşındaki futbolcu, Kuzey Makedonya temsilcisi Gostivar'a imzayı attı.

ALPER POTUK İLE BULUŞTU

Fenerbahçe'nin bir başka eski futbolcusu Alper Potuk da Gostivar formasını terletiyor.

Ayrıca Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen Erten Ersu ve Beşiktaş Altyapısında oynayan Oğuzhan Aydoğan da bu takımda oynuyor.

FENERBAHÇE'DE 3 SEZON GEÇİRDİ

Faslı yıldız futbolcu, 2017-2020 sezonları arasında Fenerbahçe'de oynadı.

Dirar kariyerinde, Westerlo, Club Brugge, Monaco, Fenerbahçe, Kasımpaşa, SC Mhammedia ve Schifflange takımlarında da forma giydi.

Ayrıca Dirar, Monaco ile 1 Fransa Ligue 1 ve Club Brugge ile 1 Belçika Ligi kazandı.