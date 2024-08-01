Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar boks 50 kilo mücadelesinde Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı devirerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 50 kilo son 16 turu yapıldı.

Olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Meksikalı Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde 3 Ağustos Cumartesi günü Finlandiyalı Pihla Kaivo-Oja ile karşılaşacak.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Buse Naz ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.

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