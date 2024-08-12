Beşiktaş ayrılığı duyurdu

Siyah-beyazlı ekipte ayrılık gelişmesi yaşandı.

İspanyol futbolcu Francisco Montero ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız.

Francisco Montero’ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.'' ifadeleri kullanıldı.

SÜREKLİ KİRALANDI

Montero, 2020 yılında Atletico Madrid'den Beşiktaş'a kiralandı.

Beşiktaş, oyuncunun Atletico Madrid'den bonservisini aldı.

Daha sonrasında Montero sırasıyla, Hamburg ve Arouca takımlarına kiralandı.

25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanma sevinci yaşadı.