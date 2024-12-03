Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'den adaylık açıklaması

Beşiktaş'ta Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulu, 3 Aralık 2023 tarihinde olağanüstü kongreyle seçilmişti. Arat'ın istifası sonrası Hüseyin Yücel'in vekil olarak başkanlık ettiği yönetim, bir yıl sonra olağanüstü kongre kararı aldı.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE 29 ARALIK'TA

Kulüpte gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısından erken seçim kararı çıktı. Siyah-beyazlılar, 29 Aralık'ta yeni başkanını seçecek.

Üst üste iki kez olağanüstü genel kurula gidecek olan Beşiktaş, Mayıs 2025'te ise olağan seçimli genel kurul toplantısı yapacak.

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"KONGREDE ADAYIM"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, TÜPRAŞ Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu. Yücel, "Bu görevin bir atamayla değil, seçim yoluyla alınması gerektiğiniz düşünüyorum. Beşiktaş'ımızın üzerindeki sis bulutunu aralamak istiyorum. Bu sebeple bugün yönetim kurulumuzu önemli bir gündemle topladık. Aldığımız karar yönetim kurulumuz ile birlikte tüzüğümüze dayanarak Olağanüstü Kongre'ye gitme kararıdır. Seçime kadar görevimizin başındayız. Tarihi bir karar aldığımızı düşünüyorum, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm sorumluluklarımızı maddi ve manevi yerine getiriyoruz ve hiçbir yere kaçmıyoruz. Camiaya nefes aldırmak için bu adımı attık. Ben buradayım ve olağanüstü kongrede de adayım. İstifa edip, gitmek en kolay seçenekti. Ben kaçmıyorum, Beşiktaş'a canım feda! Bu görevi yürütebilmek için camianın onayına ihtiyacım var" dedi.

"HODRİ MEYDAN"

Hüseyin Yücel, "Sadece 6 aylık değil, geleceğe yönelik plan yapıyorum. Önümüzdeki günlerde listemi açıklayacağım. Hodri meydan, isteyen aday olsun. Sorumluluktan kaçmayın. Mayıs ayını beklemeyin! Düne kadar 'Beşiktaş'ın 1 TL'sini bile harcatmam' diyen ağabeylerime sesleniyorum. 'Bu yönetimin transfer yapması etik olmaz' diyen kardeşime sesleniyorum. Taraftarlarımıza sesleniyorum, üzülüyoruz evet ama takımı yalnız bırakmayın. Yeni başkanı seçeceğiz ve Beşiktaş'ı aydınlık günlere taşımak için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

GALİBİYETE HASRET KALDI

Trendyol Süper Lig'de 5 maçtır kazanmayan Beşiktaş, son olarak Hatayspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi'nde ise Maccabi tel Aviv'e 3-1 mağlup olmuştu.