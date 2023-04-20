Beşiktaş bayramlaşma töreni düzenledi

Beşiktaş kulübü, Vodafone Park'ta bayramlaşma töreni düzenledi. Başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş bayramlaşma töreni düzenledi

Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni Vodafone Park'da gerçekleştirildi.
Bayramlaşma törenine; Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, amatör branş sporcuları ve kongre üyeleri katıldı.

"AİLE OLMAKTAN VAZGEÇMEYELİM"
Bütün davetlilerle tek tek bayramlaşan Çebi, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Ailemizin birlik ve beraberlik içinde olduğu günlerden birisi bugün. Sportif başarılardan keyif almak bizim hakkımız ama acılı ve güzel günlerde beraber olmak da bizim camiamızın çimentosudur. Aile olmaktan vazgeçmeyelim. Bizler beraber olmayı başaramazsak, geride hiçbir şey kalmaz. Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan Beşiktaşlılardır. Bu ülkenin insanından, uçan kartalına kadar her şeye sahip çıkalım. Ailemizden sonra Beşiktaş'a da sahip çıkmayı öğrenelim. Hepimize iyi bayramlar diliyorum" diye konuştu. (DHA)

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