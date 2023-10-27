Beşiktaş Belediyesi ile DİSK arasında ek protokol imzalandı

Beşiktaş Belediyesi ve DİSK/Genel-İş Sendikası İstanbul Avrupa Yakası 1 No'lu Şube arasında ek protokol imzalandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Çalışanlarımızın yaşam güvencesinin düzeltilmesi konusunda adımlar atmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Beşiktaş Belediyesi ile DİSK arasında ek protokol imzalandı

Beşiktaş Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında yapılan ek protokol sözleşmesi için bugün belediye binasının önünde imza töreni düzenlendi. Törene, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, İstanbul Avrupa Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan, temsilciler ve işçiler katıldı.

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RIZA AKPOLAT: ‘’HEM KAMUYU KORUYARAK BELEDİYE BÜTÇEMİZİ HEM DE SİZLERİN MAĞDUR EDİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA MUTABAKATLA BİR ANLAŞMA HAZIRLADIK. HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN HEPİMİZE’’

Ek protokol töreninde konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat; ‘’Göreve geldiğimiz andan itibaren hep olağanüstü süreçleri konuşuyoruz. Depremler, yangınlar, seller, savaş gibi. Maalesef artan enflasyon ve diğer süreçler de bugün imzaladığımız ek protokol de aslında olağanüstü bir durum. İki senede bir yapılan iş sözleşmelerimizin dışında gerçekleşen bir olay. Bunu yapmak zorundayız. Bu kaygıyla sendikamızın yöneticileri bize geldiklerinde ben hızlıca görüşmelerin yapılması talimatını verdim.

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Hem kamuyu koruyarak belediye bütçemizi hem de sizlerin mağdur edilmesinin önüne geçmek amacıyla mutabakatla bir anlaşma hazırladık. Hayırlı ve uğurlu olsun hepimize. Beşiktaş Belediyesi olarak göreve geldiğimizden beri çalışanlarımızın maaşları, onların iş güvenliği, çalışma ve yaşam güvencesinin düzeltilmesi noktasında önemli adımlar attık ve atmaya da devam ediyoruz’’ dedi.

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