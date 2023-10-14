Beşiktaş Bursa'da kayıp. Siyah Beyazlılar uzatmalarda yıkıldı

Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, Bursaspor ile karşı karşıya geldi.

KAYNAK: AA
Beşiktaş Bursa'da kayıp. Siyah Beyazlılar uzatmalarda yıkıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, Beşiktaş Emlakjet'i normal süresi 70-70 biten karşılaşmanın uzatmalarında 82-76 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Tolga Edis

Bursaspor İnfo Yatırım: Young Jr 19, Michineau 4, Brown 8, Mutaf 2, Hamilton 12, Floyd 20, Emre Taşkıran 9, Ömer Utku Al 8, Ahmet Can Duran, Metin Türen

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 14, Berk Uğurlu 5, Berkan Durmaz 9, Mitchell 22, Astacio 4, Hammonds 4, Needham 10, Yiğit Arslan 5, Kerem Kuthan Konan, Samet Yiğitoğlu 3

1. Periyot: 18-19

Devre: 40-42

3. Periyot: 52-57

Normal süre: 70-70

5 faulle çıkan: 38.18 Needham (Beşiktaş Emlakjet)

(AA)

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