Beşiktaş CSKA Moskova'yı devirdi

Basketbolda 16. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Beşiktaş, CSKA Moskova'yı yendi.

KAYNAK: AA
Beşiktaş CSKA Moskova'yı devirdi

Antalya'da "Nirvana Basketball Weeks (Nirvana Basketbol Haftaları)" çerçevesinde düzenlenen 16. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Mehmet Baturalp Turnuvası'nın açılış maçında Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 71-68 yendi.

İlk periyotta rakibine bir sayı fark atan (19-20), devreye 45-40 üstün giren siyah-beyazlılar, üçüncü periyodu ise iki sayı farkla (57-55) geride tamamladı.

Bitime 8 dakika 6 saniye kala CSKA Moskova Başantrenörü Emil Rajkovic, hakeme itirazları sonucu diskalifiye edildi.

Beşiktaş, son periyotta da rakibine üstünlük sağladı ve mücadeleyi 71-68 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 21 sayıyla Beşiktaş'tan Jonah Kenneth Mathews oldu.

Antalya Nirvana Cosmopolitan Hotel Cosmos Sports Center'da gerçekleştirilen organizasyonda, Mehmet Baturalp Turnuvası grubunda Beşiktaş ve CSKA Moskova'nın yanı sıra Anadolu Efes, İsmet Badem Kupası grubunda ise Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom takımları yer alıyor.

- CSKA Moskova: 68 - Beşiktaş: 71
Salon: Nirvana Cosmos Sports Center

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kerem Yılmaz, Çisil Güngör

CSKA Moskova: Ware 19, Jekiri 7, Ukhov 3, Astapkovich 6, Antonov, Mikhailovskii 2, Trimble 12, Ruzhentsev 2, Charles 3, Mbaye 11, Kurbanov 3

Beşiktaş: Needham 13, Yiğit Arslan 3, Mitchel 5, Mathews 21, Samet Yiğitoğlu 7, Berk Uğurlu 2, Kerem Kuthan Konan 4, Berkan Durmaz 9, Egehan Arna 7

1. Periyot: 19-20

Devre: 40-45

3. Periyot: 57-55
(AA)

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