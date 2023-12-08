Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'nin son durumunu açıkladı. Fırat Doğu Faraç yazdı

Son haftalarda sakatlıklardan çok çeken Fenerbahçe nihayet Fred ve Djiku’ya kavuştu. Bu oyuncuların yokluğunda ağır mağlubiyetler alan Fenerbahçe, Sivasspor maçında Fred’in dönüşüyle birlikte eski gücüne kavuştu. Djiku’nun da derbide dönmesi bekleniyor. Peki Beşiktaş derbisi öncesi iki takımda son durum ne?

FRED KADAR DJIKU DA ÖNEMLİ

Derbi öncesi Fred’in dönmesi kadar Djiku’nun da dönmesi önemli. Samet-Oosterwolde savunma hattı ile Beşiktaş maçına çıkılırsa Fenerbahçe savunmada ve topu oyuna sokmada her zamanki gibi sıkıntı yaşayabilir. Beşiktaş’ta sakatlıktan çok çeken kulüpler arasında önemli oyuncuları sakat olan Beşiktaş derbide sorun yaşayabilir. Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ta ki sakatlıklardan faydalanıp bu maçı kesinlikle kazanması gerekiyor. İsmail Kartal’ın, Nordsjealland maçındaki hezimeti unutturması için bu maçı kazanması kesinlikle şart. Eğer kazanamazsa bu sefer tüm gözler onun üzerine çevrilir ve taraftar tarafından sert eleştirilere maruz kalır. Bakalım derbide neler yaşanacak?