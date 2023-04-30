Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme. İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig bu akşam devlerin buluşmasına sahne olacak.

Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 353. kez karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Ali Şansalan.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 352 maçın 125'ini Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 492 gole, siyah-beyazlılar 460 golle karşılık verdi.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 129 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 48, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 158, siyah-beyazlılar 136 gol kaydetti.

Beşiktaş, 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta Galatasaray'a kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.

İki takım arasında bu statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta daha sonra yapılan 5 derbide de sahadan galibiyetle ayrıldı.

Söz konusu 6 karşılaşmada siyah-beyazlı ekip 11 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 3 gol atabildi. Beşiktaş, bu maçların tümünde gol sevinci yaşadı, sarı-kırmızılılar ise 4 müsabakada skor tabelasını değiştirmeyi başaramadı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN İLK 11'İ

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in Galatasaray karşısında sahaya süreceği ilk 11'i belirlediği öğrenildi.

Siyah beyazlı takımın sahaya şu kadrosuyla çıkması bekleniyor:

Mert, Rosier, Sais, Colley, Masuaku, Redmond, Salih, Amir, Gedson, Cenk, Aboubakar.

OKAN BURUK'UN İLK 11'İ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da takımını sahaya şu 11'le süreceği bildirildi:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi.