Beşiktaş Galatasaray'ı 50 saatlik çalışmayla devirdi

Derbide Galatasaray'ı 1-0 geriden gelerek deviren Beşiktaş'a galibiyeti getiren detay ortaya çıktı.

Beşiktaş Galatasaray'ı 50 saatlik çalışmayla devirdi

Beşiktaş evinde Galatasaray'ı 3-1 yenerek şampiyonluk umudunu kalan haftalara taşıdı.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, dev maçtaki hamleleri ve rakibin zaaflarını tespit etmesiyle beğeni toplarken, zaferin perde arkasında yaşananlar da gün yüzüne çıktı.

Takvim'in haberine göre Beşiktaş'ın analiz ekibi, Galatasaray derbisi öncesinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Lider Galatasaray ile oynadıkları maç öncesinde geniş kapsamlı bir dosya hazırlayan ekip, bu raporunu teknik direktör Şenol Güneş'e sundu.

DURAN TOP ZAAFI

5 gün boyunca süren ve 50 saati bulan analizler, iç sahadaki kritik Galatasaray galibiyetine de çok önemli bir katkıda bulundu.

Teknik ekibe sunulan söz konusu dosyadaki tavsiyelerde Galatasaray'ın duran toplardaki zaafına ve yarı sahasından çıkarken kaptırdığı toplara dikkat çekildi. Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, analiz ekibinin tavsiyelerini dikkate aldı ve derbi öncesi detayları oyuncularıyla da paylaştı.

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