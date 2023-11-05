Beşiktaş Galatasaray'ı farklı mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş Galatasaray'ı 103-61 mağlup etti.

KAYNAK: AA
Beşiktaş Galatasaray'ı farklı mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, sahadan 103-61'lik galibiyetle ayrıldı.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Kerem Baki, Mesut Öztürk, Burak Erkan

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Hines-Allen 10, Harrigan 7, Meltem Yıldızhan 5, Mitchell 13, Vanloo 20, Yağmur Kübra Taşar, Büşra Akbaş 2, Berna Şahin, Sude Yılmaz 4

Beşiktaş: Lazic 7, Evans 29, Elif Bayram 16, Nogic 15, Li 22, Ceyda Conker, Şevval Sıla Kaplan, Zeynep Can, Melek Uzunoğlu 12, Şuğranur Hatice Sönmez 2

1. Periyot: 17-29

Devre: 33-51

3. Periyot: 46-78

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