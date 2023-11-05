Beşiktaş'ı ızdıraptaş yapanlar utansın! Gürel Yurttaş yazdı

Beşiktaş gibi bir takım. Ligin daha 11. haftası. Takımın yarısı yok! Ya sakat, ya hasta!

Olanlar da öyle başladı ki Antalya'da maça.

Sahada olanlar da sanki yasta!

Uyuşuk ve gamsız. Adeta "Biz neredeyiz, burası neresi, biz ne yapıyoruz" havasında.

Bir iki futbolcu hariç. Gerisi fasa fiso.

Kulübün başında "Kongrede tekrar aday olup olmayacağıma daha karar veremedim" diyen bir başkan. Sağkolu başkan adaylığını çoktan açıklamış bile.

Takımın başında teknik direktör olmayan bir isim!

Neyin ne olduğu belli olmayan bir düzen. Neye göre kurulduğu belli olmayan bir takım.

Şunu söyliyeyim baştan. İlk 11'de stoper sadece Bailly var. Gerisi sakat ya da hasta. Yanında Necip oynuyor. İkinci yarıda o tek stoperi de alıyor oyundan Burak Yılmaz. Daha ne olduğunu çözemediğim Zaynutdinov'u kaydırıyor stopere. Onlar da peş peşe yenilen 3 golün kahramanları oluveriyor.

Ne diyeyim de nerelere gideyim.

Bu takımı bu hale getirenlere ne söyliyeyim!

Evet; maç öyle başladı ki... Beşiktaş değil Izdıraptaş!

İlk yarıdan akılda kalan pozisyon Salih'in ceza alanında itilmesi, hakemin devam demesi. Hani derler ya "Kör istedi bir göz Allah verdi iki göz!" Beşiktaş yönetimi de sıcağı sıcağına hemen tepki gösterdi bu pozisyona. Sanırsın müthiş oynuyor takım da hakem engelliyor!

Koskoca ilk yarıya pozisyonsuz ve ruhsuz biterken 45+2'de beklenmeyen gol geldi. Salih Uçan'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun, kaleci Leite'nin sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.

Yukarıda da dediğim gibi. İkinci yarıya girerken takımdaki tek stoperi de alınca oyundan Burak Yılmaz, Antalyaspor peş peşe pozisyonlarla peş peşe golleri buldu. 46'da Saric, 50 ve 57'de Jehezkel'le maç bir anda 3-1 oldu iyi mi!

Sonra Burak Yılmaz'ın aklı başına geldi de peş peşe değiştirdi sahadaki uyur gezerleri. Rebic ve Muleka girdi, Chemberlein ve Tayfur'un yerine.

Antalyaspor geriye çekilince Beşiktaş da gitti rakibinin üstüne üstüne. 79'da da Rebic getirdi, Muleka vurdu durumu 3-2 yaptı.

85'te de Rashica'nın yerine Semih, Salih'in yerine Demir Ege girdi.

Şu bir gerçek. Beşiktaş'tan bir şey olmayacak bu sezon. Maalesef kayıp.

Sadece sahadakilere yüklenmemek gerek. Takımı bu hale getirenlerin bu ayıp.

Dediğim gibi. Beşiktaş değil bu Izdıraptaş.

Ve maalesef de bu sezon böyle geçecek gibi.

Ne yapalım. Yaşatanlar utansın!

Bitirirken şunu belirteyim. Antalyaspor'un da çok iyi olduğu söylenemez. Beşiktaş'ın çok ama çok kötü olması. Biraz da şansları. Önemli bir galibiyet aldı Nuri Şahin'in takımı. Ama her takım Beşiktaş değil, benden hatırlatması.