Beşiktaş genç golcüsüyle kazandı

Beşiktaş galip geldi

Beşiktaş ve Sakaryaspor, yeni sezon öncesinde hazırlık maçında mücadele etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçı Beşiktaş, 2-1 kazanmayı başardı.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Jackson Muleka ve 79. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu kaydetti.

Sakaryaspor'un tek golü ise 38. dakikada Demir Ege Tıknaz'ın kendi kalesine attığı gol ile geldi.

Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.