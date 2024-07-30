Kadıköy'de büyük coşku. Mourinho için taraftarlar Kadıköy'e akın etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kadıköy'de büyük coşku. Mourinho için taraftarlar Kadıköy'e akın etti

Fenerbahçe taraftarı, Jose Mourinho için Kadıköy'ü doldurdu. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lugano maçı öncesi Mourinho, sahaya inerek taraftarı selamladı. Taraftarlar ise alkışlarla karşılık verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanan ilk maçı 4-3 kazanmıştı.

MOURINHO'NUN EVİNDE İLK SINAVI
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe ile Kadıköy'de ilk resmi maçına çıkacak.

BÜYÜK COŞKU
Maç öncesi sahaya girip taraftarı selamlayan Mourinho, büyük alkış aldı.

Fenerbahçe taraftarı, Mourinho'yu bağrına basarak büyük coşku yaşadı.

Taraftarlar, Mourinho için Kadıköy'e akın etti.

TARAFTARA ÇAĞRI YAPMIŞTI
Jose Mourinho, dünki basın toplantısında Fenerbahçe taraftarına çağrıda bulunarak, "Fenerbahçe taraftarlarının Avrupa'da özel bir atmosfer yarattığını duymuştum. Yarın bu doğru mu, değil mi görmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Taraftarlar, Mourinho'nun bu çağrısında kulak verdi ve stadı doldurdu.

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