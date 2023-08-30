Beşiktaş İngiltere'de istenmeyen adam ilan edilen Mason Greenwood'un peşinde

Beşiktaş'ın son transfer girişimi İngiliz basınına sızdı.
Siyah beyazlıların İngiltere'de istenmeyen adam ilan edilen Mason Greenwood'un peşinde olduğu ileri sürüldü.
21 yaşındaki İngiliz oyuncu, geçen yıl kendisine yöneltilen şiddet ve tecavüz suçlamaları nedeniyle soruşturulduğu için 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.
Greenwood, hakkındaki iddiaların düşmesine rağmen ülkede istenmeyen adam ilan edilmişti.
Manchester United kulübü, geçtiğimiz günlerde genç oyuncunun takımda tutulmayacağını açıklamıştı.
İngiliz basını kendisine yeni kulüp arayan İngiliz hücum oyuncusuna Beşiktaş'ın talip olduğunu yazdı.
Haberde Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ileri sürüldü.
Manchester United'da 129 kez forma giyen Greenwood 35 gol atıp 12 asist yaptı.