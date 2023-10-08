Beşiktaş İstanbulspor karşısında. Taraftarlardan flaş karar. İşte Burak Yılmaz'ın ilk 11'i

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek. Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından sahaya yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkacak.

Beşiktaş İstanbulspor karşısında. Taraftarlardan flaş karar. İşte Burak Yılmaz'ın ilk 11'i

Beşiktaş, Şenol Güneş'in istifasının ardından ilk maçına bu akşam çıkacak ve İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 13 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı 6 müsabakanın 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise 2 puanla 19. basamakta yer alıyor.

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta sular durulmuyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrıldı.

Siyah-beyazlı taraftarların uzun bir süredir istifa çağrısı yaparak protesto ettiği Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ise olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

Beşiktaş, İstanbulspor maçına yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkacak.

Futbolculuk kariyerini haziran ayında noktalayan 38 yaşındaki Yılmaz, sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı.

Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.

Taraftarların bu maçta da futbolcuları protesto etme kararı aldıkları öğrenildi.

Burak Yılmaz'ın sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Onur, Ghezzal, Salih, Amir, Chamberlain, Rebic, Aboubakar.

İstanbulspor'un muhtemel 11'i de şöyle:

Jensen, Mehmet, Duhaney, Okan, Ali, Muammer, Loshaj, İbrahim, Mendy, Emir, Ethemi.

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