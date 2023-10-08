Beşiktaş İstanbulspor maçı

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş kendi evinde İstanbulspor ile karşılaşıyor.

Beşiktaş İstanbulspor maçı

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş kendi sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor.

Şenol Güneş istifası sonrası ilk sınavına çıkan Beşiktaş’ta takımın başında Burak Yılmaz bulunuyor

Öte yandan teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran İstanbulspor’da takımı Olcay Demir idare ediyor.

Karşılaşmanın ilk 11'leri şöyle:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Bailly, Bakhtiyar, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Muleka, Aboubakar

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Ali, Loshaj, Muammer, Ethemi, Mamadou, Ndao, Emir Kaan

MAÇ BAŞLADI
Hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun düdüğüyle maç başladı

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

Dakika 6'da sağ kanattan gelişen atak sonucu ceza sahasının içinde topla buluşan Aboubakar ağları havalandırdı

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