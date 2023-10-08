Beşiktaş İstanbulspor maçı

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş kendi sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor.
Şenol Güneş istifası sonrası ilk sınavına çıkan Beşiktaş’ta takımın başında Burak Yılmaz bulunuyor
Öte yandan teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran İstanbulspor’da takımı Olcay Demir idare ediyor.
Karşılaşmanın ilk 11'leri şöyle:
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Bailly, Bakhtiyar, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Muleka, Aboubakar
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Ali, Loshaj, Muammer, Ethemi, Mamadou, Ndao, Emir Kaan
MAÇ BAŞLADI
Hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun düdüğüyle maç başladı
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Dakika 6'da sağ kanattan gelişen atak sonucu ceza sahasının içinde topla buluşan Aboubakar ağları havalandırdı