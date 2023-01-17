Beşiktaş istedi: Fransızlar kaptı

L'Equipe'de yer alan habere göre; Montpellier, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan oyuncu için kulübü Metz ile anlaştı.

Habere göre, Montpellier bu transfer için Metz kulübüne 5 ila 6 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.

Daha önce Beşiktaş ile birlikte, Augsburg'un da oyuncuyla ilgilendiği biliniyordu.

Mali Milli Takımı'nın da formasını giyen ve Metz ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden Kouyate'nin güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.