Flaş gelişme. Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı

Beşiktaş Emlakjet, ABD'li point guard Isaiah Whitehead’i kadrosuna kattı. Isaiah Whitehead son olarak Almanya’nın Ludwigsburg takımında forma giydi.

Isaiah Whitehead kimdir?

8 Mart 1995 ABD doğumlu Isaiah Whitehead, 191 cm boyunda ve point guard olarak görev almaktadır.

2016 yılında Seton Hall Üniversitesi’nden mezun olan Isaiah Whitehead, üniversitedeki son sezonunda 34 NCAA karşılaşmasında görev aldı ve 18.2 sayı, 3.6 ribaund, 5.1 asist ortalamalarıyla oynadı.

2016 yılında Brooklyn Nets tarafından 2. Tur 42. sıradan draft edildi. 2016-2017 sezonunda Brooklyn Nets ile NBA'de 73 karşılaşmaya çıkan Isaiah Whitehead; 7.4 sayı, 2.5 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla parkeden ayrıldı.

2017-2018 sezonuna Brooklyn Nets forması altında başlayan basketbolcu, burada 16 karşılaşmada görev aldı ve 6.3 sayı, 1.6 ribaund, 1.3 asist ortalamalarıyla oynadı.

Sezonun devamında Long Island Nets ile G-League’de 30 maçta parkeye çıkan Isaiah Whitehead; 22.3 sayı, 3.8 ribaund ve 3.5 asist ortalamalarını yakaladı.

2018-2019 sezonuna Lokomotiv Kuban’da başlayan point guard, VTB liginde 8 karşılaşmada görev aldı ve 11.6 sayı, 1.6 ribaund, 3.3 asist ortalamalarıyla oynadı. Aynı sezon Lokomotiv Kuban ile Eurocup'ta 8 karşılaşmada parkede yer alan Isaiah Whitehead bu kupada ise; 11 sayı, 3.3 ribaund ve 3.4 asist ortalamalarını yakaladı.

Sezonun devamında G-League ekiplerinden Grand Rapids Drive ile anlaşan basketbolcu, burada giydiği 24 karşılaşmada; 18 sayı, 4 ribaund ve 3.8 asist ortalamalarıyla oynadı.

2019-2020 sezonuna Kazakistan ekibi BK Astana forması altında başlayan Isaiah Whitehead, Kazakistan liginde 3 karşılaşmada; 12.7 sayı, 3.3 ribaund ve 7 asist ortalamalarıyla oynarken VTB liginde ise 5 karşılaşmada; 9.6 sayı, 3.4 ribaund ve 2.8 asist ortalamalarını yakaladı.

Ocak ayında KK Mornar Basket ile sözleşme imzalayan oyuncu 4 lig maçında; 9.3 sayı, 2 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

2020-2021 sezonunda KK Mornar Basket Bar forma giymeye devam eden Isaiah Whitehead, Adriyatik Ligi’nde 19 karşılaşmada; 11.6 sayı, 2.4 ribaund ve 3.3 asist ortalamalarıyla oynarken, Eurocup’ta ise 14 karşılaşmada; 14.4 sayı, 2.9 ribaund ve 3.1 asist ortalamalarıyla süre aldı.

2021-2022 sezonunda Beşiktaş'la sözleşme imzalayan Birleşik Amerikalı basketbolcu çıktığı 17 lig maçında; 10.1 sayı, 3.2 ribaund ve 2.9 asist ortalamalarıyla oynadı. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 6 maçta görev alan basketbolcu; 13.3 sayı, 3.5 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarını yakaladı.

2022-2023 sezonuna Almanya’nın Ludwigsburg takımında başlayan Isaiah Whitehead, burada çıktığı 13 lig maçında; 13.8 sayı, 2.6 ribaund ve 3.1 asist ortalamalarıyla süre aldı. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 6 karşılaşmada Almanya ekibinin formasını giyen başarılı basketbolcu; 11.5 sayı, 4.8 ribaund ve 4 asist ortalamalarını yakaladı.