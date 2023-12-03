Beşiktaş kongresinin kazananını Gürel Yurttaş açıkladı. Hasan Arat mı Serdal Adalı mı?

Beşiktaş'ta bir dönem sona erdi. Ahmet Nur Çebi bitti. Kongrede şu anda oy kullanımı sürüyor. Yoğun bir ilgi var. Saat 17.00'de oy sayımına geçilecek ve Beşiktaş'ın yeni başkanı belli olacak.

Bu satırları yazdığım ana kadar çok güzel bir kongre oldu.

Kavgasız, hakaretsiz, projelerin ve listelerin yarıştığı bir kongre.

Hem Hasan Arat, hem de Serdal Adalı'nın verdiği birlik mesajları çok anlamlı. Siyah beyazlı camianın aradığı ortam tam da buydu işte.

İki adayın da en olumlu bulduğum yönü futbolu futboldan gelenlere bırakacak olmaları.

Hasan Arat, Beşiktaş tarihinin en golcü futbolcusu olan Feyyaz Uçar'ı futboldan sorumlu yönetici olarak listesine aldı. Futbol direktörlüğüne de Beşiktaş'ın efsane kaptanı ve eski teknik direktörü Samet Aybaba'yı getireceğini açıkladı.

Serdal Adalı'nın listesindeki ağır top ise Süleyman Seba'nın sağ kolu olarak yıllarda yönetimlerinde görev yapan Metin Keçeli. Adalı da futbolu futboldan gelen bir isme bırakacağını duyurdu; (Şifo) Mehmet Özdilek.

Hangisi seçilirse seçilsin; futbol asla eskisi gibi olmayacak. Menajerler cirit atamayacak, olmadık futbolcular yüksek paralarla transfer edilmeyecek. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek, başka kulüplerin kongre üyeleri değil.

Bana göre ister Hasan Arat olsun, ister Serdal Adalı. Bu kongrenin kazananı şimdiden Beşiktaş'tır.

Göreceksiniz her şey bugünden çok daha iyi olacaktır.