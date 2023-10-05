Beşiktaş Lugano maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Lugano'yu konuk ediyor.

Beşiktaş Lugano maçı

MAÇIN İLK 11'İ;

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

Lugano: Salpi, Espinoza, Mai, Hajrizi, Hajdari, Bislimi, Grgic, Sabbatini, Steffen, Celar, Bottani

MÜCADELE BAŞLADI
Beşiktaş-Lugano maçı başladı.

TOP DIŞARIDA
Henüz maçın 1. dakikasında savunma arkasına sarkan Lugano'nun forveti Selar'ın yaptığı vuruş auta gitti.

CELAR'IN ŞUTU AUT
16. dakikada Lugano sağ kanattan etkili geldi. Penaltı noktasında boş kalan Zan Celar'ın vuruşu üstten auta çıktı.

ABOUBAKAR'A TOP GELMEDİ
22. dakikada Beşiktaş sol kanattan gelmek istedi ancak Aboubakar'ın pası Cenk ile buluşmadı

COLLEY KADEMEDE
30. dakikada Lugano sağ kanattan etkili gelse de Bottani'nin ortasında Colley araya girdi ve top Ersin'de kaldı.

GOL PERDESİ AÇILDI
38.dakikada Sağ kanattan topla buluşan Ghezzal içeriye topu çevirdi.
Aboubakar altı pasın içerisinde müthiş bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

CELAR'IN KAFASI DIŞARIDA
44. dakikada Lugano sağ kanattan etkili geldi. Espinoza'nın çevirdiği topta Celar'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

HADZİAHMEDOVİC SONUÇSUZ KALDI
45. dakikada Beşiktaş sol kanattan etkili geldi. Masuaku'nun ortasında Amir topa vurdu ancak top yandan auta çıktı.

İlk yarı sona erdi.

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