Beşiktaş Mehmet Büyükekşi'ye meydan okudu

Beşiktaş Kulübü'ndeki bayramlaşma töreninde konuşan İkinci Başkan Engin Baltacı, Büyükekşi'ye tepki gösterdi ve "Bu işe hiç çekinmeden ve sonunda ne olacağını düşünmeden devam ederiz" dedi

Beşiktaş Mehmet Büyükekşi'ye meydan okudu

Beşiktaş Kulübünde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Vodafone Park'ta düzenlenen törene siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Engin Baltacı, yönetim kurulu ve kongre üyeleri ile taraftarlar katıldı.

Engin Baltacı, törende yaptığı açıklamada, camia olarak birlik ve beraberliğe çok ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Geçen yıldan bu yana birçok haksızlıkla karşılaştık. Biz herkes için adalet istedik. Ahmet Nur Çebi, hakemlerle ilgili geçmişte ne dediyse, bu dönemde de aynısını söylüyor. Hakemlerden şikayet edenler farklı konuşuyorlar. Büyük camialar, ancak içlerinden zayıflatılabilirse başa çıkılabilir hale gelirler. Bizim abdestimizden kuşkumuz yok. Bize verdiğiniz vekaleti en iyi şekilde yerine getireceğiz. Kuşkunuz olmasın." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Kurulunda Ahmet Nur Çebi'nin konuşma yaptığı esnada TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tepkisini eleştiren Baltacı, "Başkan konuşurken yapılan bir hareket bize bu işin devam edeceğini gösteriyor. Biz de bu işe hiç çekinmeden ve sonunda ne olacağını düşünmeden devam ederiz. Lütfen Beşiktaş camiasının güçlü bir yumruk olabildiğini gösterelim. Bizi cesaretlendirin. Arkamızda olduğunuzu bilelim." diye konuştu.

Engin Baltacı, tüm Beşiktaş camiasının Kurban Bayramı'nı kutlayarak sözlerini tamamladı.

Bayramlaşma töreni, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.
(AA)

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