Beşiktaş mucizesini açıkladı

Bu Beşiktaş geçen sezonki Beşiktaş değil; bu kesin artık. Geçen sezonun uyutan takımı gitmiş, uykusuz bırakan takımı gelmiş. Saat 21.45'de başladı maç, gece yarısından sonra bitti ama tribünleri tıklım tıklım dolduranları ve ekran başında olanları (Alex de Souza'nın Antalyaspor'unu da buna ortak etmeliyim) pişman etmedi.

Antalyaspor maça şoke eden bir golle başladı. Daha 23. saniyeydi. Ani atakta Larsson topu filelere yolladı. Şoke eden dedim ama ne tribünler şoke oldu aslında ne de Beşiktaşlı futbolcular. Sanki gol olmamış gibi devam ettiler.

13. dakikada ilk kez İnönü'de sahaya çıkan Rafa Silva ve Immobile yapımı bir gol izledik. Beşiktaş Antalyaspor'un direnmesine rağmen sağdan soldan ortadan bastırıyordu ve gol geliyorum diyordu. Geldi de. Siyah beyazlı takımın flaş transferleri başroldeydi. Rafa Silva'nın nefis pasında Ciro Immobile topa bekletmeden vurdu. Direğe çarpan top ağlara gitti.

Beşiktaş 23. dakikada Semih'in olağanüstü gayretiyle ceza alanına girip de çevirdiği toha Immobile'nin ayak koymasıyla 2-1 öne geçti.

Antalyaspor oynama çalışıyordu çalışmasına da... Beşiktaş farklıydı bu sezon. Rafa Silva ve Immobile takıma çok şey katmıştı. Semih geçen sezon bıraktığı yerden başlamıştı. Gedson Fernandes sahanın her yerindeydi. Rashica geçen sezonki Rasciha değildi. Demek yanında usta ayaklar olunca böyle oynuyormuş. Paulista'yı da beğendim ben. Zago'yu anımsattı bana. Emirhan Topçu da ilk maçına rağmen sanki yıllardır Beşiktaş'ta oynuyormuş gibiydi.

İlk yarıda iki pozisyon daha var. Birisi Rafa Silva'nın kaleciyi geçerek boş kaleye doğru giden topu son anda Kelven'in çevirmesi. Diğeri Beşiktaş'ın sayılmayan golü. Sanırım genç hakem Mehmet Türkmen faul verdi. Ama bu kadar basit bir faul verilebilir mi; sorunun cevabını Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar'a bırakıyorum.

Gelelim ikinci yarıya...

Antalyaspor'un da Alex de Souza ile çok daha iyi bir takım haline geldiğini belirtmiştim. Dediğim gibi Antalyaspor ikinci yanıya cesur başladı. Gole yaklaşkığı bir pozisyonda Mert'in kurtarışından bir kaç dakika sonra yani 50. dakikada da beraberliği sağladı. Samudio'nun attığı gol Beşiktaş'ı yine hareketlendirdi. Ve gol de gecikmedi. 56'da Rashica'nın müthiş pasıyla hareketlenen Rafa Silva hızla ceza alanına girdi ve kalecinin yanından topu ağlara yolları. Tam ustalık işi bir vuruştu bu. O da İnönü'deki ilk maçında golü atmış oldu.

62. dakikada Rafa Silva birden hızlanarak Antalyaspor ceza alanına girerken Giray Vural'ın çok sert hareketiyle yerde kaldı. Mehmet Türkmen, sarı kart gösterdi Giray'a. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar tekrar izleyince sarı kartı iptal edip kırmızıyı çıkardı. Giray'ı ayıplıyorum. Böyle taban girilmez. Takımını 10 kişi bıraktı.

66'da Beşiktaş'ın yeni transferi Ndour girdi oyuna. Emirhan'ın yerine de Masuaku. Ve Masuaku oyuna girer girmez sarı kart gördü rakibine yaptığı bir hareket nedeniyle. Bu kart tartışmalı bana göre. Genç ve yakışıklı hakemimiz yanlış karar verdi diye düşünüyorum.

Bir de Rafa Silva olayı var. 76. dakikada bu kez Antalyasporlu Silva sakatlamaya yönelik faul yaptı Rafa'ya. Sarı kartla kurtardı. Ne istiyorsunuz? Adam sakatlanıp sezonu kapatsın mı? Olmaz. Alex hele senin gibi yıldız oyuncunun takımı bunu hiç yapamaz.

Maçın 83. dakikasında Immobile yerini ayakta alkışlanarak yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı. 87'de Rafa Silva yine alkışlarla çıktı oyundan; Muçi girdi. Ve 90+4'te de golü atarak maçı bitirdi.

Sonuca bakmayın siz. Sonuçtan bağımsız olarak söylüyorum. Beşiktaş'ta değişiklik var bu sezon. Olumlu bir değişiklik bu. Neredeee geçen sezonki Beşiktaş, nerede bu sezonki Beşiktaş. Büyük fark var arada. Bence mucize bu. Yalnız Beşiktaş'a bir sağ bek gerekiyor gibi geliyor bana.