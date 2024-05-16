Beşiktaş sahasında fark attı. Avantajı kaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Beşiktaş sahasında fark attı. Avantajı kaptı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play off çeyrek final maçında Beşiktaş Emlakjet, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 92-74 yendi.

Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.

Siyah-Beyazlı ekip karşılaşadan 92-74 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşan takımın bir üst tura yükseleceği serinin ikinci maçı 18 Mayıs Cuma günü oynanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğindeki karşılaşma 20.30'da Muradiye Spor Salonu'nda yapılacak.

Beşiktaş Emlakjet: 92 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 74

Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 21, Needham 23, Mitchell 7, Kerem Kuthan Konan 4, Delgado 12, Allman 14, Yiğit Arslan 5, Samet Yiğitoğlu 6, Berkan Durmaz, Yağız Aksu
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 14, Cruz 12, Luther, Anderson 16, Terry 11, Sinan Sağlam 2, Ege Arar 4, Mustafa Baki Görür 8, Dorukhan Engindeniz 5, Barış Çağan Özkan 2, Ayberk Olmaz
1. Periyot: 20-18
Devre: 45-40
3. Periyot: 69-62

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