Erden Timur vazgeçti

Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

19 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler’in düdük çalacağı açıklanırken VAR hakeminin ise yabancı olması bekleniyor.

Ligin bitimine 2 hafta kala oynanacak olan karşılaşmada sarı-kırmızılılar en az 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Kritik karşılaşma için milyonlarca taraftar kendilerinden emin bir şekilde nefesini tutarken derbinin sonucu kadar yaklaşan seçimler de merak konusu.

Dursun Özbek ve Süheyl Batum’un yarışacağı seçimlerde Sportif AŞ’deki icraatleri ile taraftarın gönlünü kazanan Erden Timur iki listede de yer almadı.

Erden Timur’un bu kararı camianın büyük bir çoğunluğunda üzüntü yaratırken flaş bir gelişme yaşandı.

Telegol moderatörü Serhat Ulueren yaptığı bir açıklamada Erden Timur’un inadının kırıldığını söyleyerek devam edeceğini açıkladı.

Serhat Ulueren yaptığı açıklamada, “Erden Bey'e camiadan çok ciddi destek var. İnadı kırıldı. Özellikle Ahmet Yüce Ocaklı'nın verdiği destek etkin rol oynamış. Oğlu da listede zaten. Ben Sportif A.Ş'deki görevine devam edeceğine dair bilgiler aldım” dedi.