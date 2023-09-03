Beşiktaş Sivasspor karşısında iki golle güldü

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u ağırladı.

Beşiktaş Sivasspor karşısında iki golle güldü

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u ağırladı.
Siyah-beyazlılar mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.
Maçtaki goller 25. dakikada Omar Colley ve 40. dakikada Milot Rashica'dan geldi.
Yeni transfer Rashica, Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.
Beşiktaş, oynadığı bir maç eksiğiyle puanını 7'ye çıkardı ve 3. sıraya yükseldi.
Sivasspor ise 5 puanla 10. sıraya geriledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Hadziahmetovic'in sol taraftan kullandığı kornerde topa vuran Muleka, meşin yuvarlağı auta gönderdi.

22. dakikada Onur Bulut'un soldan açtığı ortada Muleka, topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

24. dakikada Hadziahmetovic'in sol taraftan kullandığı korner sonrası kaleci Ali Şaşal Vural topu yumrukladı. Bu müdahale sonrasında Onur Bulut, kafayla meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazına gönderdi. Orada topla buluşan Necip Uysal'ın vuruşunda, Sivasspor savunması topu uzaklaştırdı.

25. dakikada Beşiktaş öne geçti. Hadziahmetovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde Colley, topa kafayla çok sert vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

40. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Muleka, orta sahada topu kaptıktan sonra Aboubakar'a pasını verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Rashica'ya aktardı. Rashica, topa bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

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