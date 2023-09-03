Beşiktaş Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş bugün Sivasspor'u konuk edecek.

TSİ: 19.15'te Beşiktaş Stadyumu'nda başlayacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.

Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı nedeniyle bir maçı ertelenen Beşiktaş ligde oynadığı 2 maçta 4 puan topladı. Sivasspor ise çıktığı 3 mücadeleden 1 galibiyet 2 beraberlik elde ederek 5 puana ulaştı.

Henüz mağlubiyet ile tanışmayan iki takımın ilk 11'leri ise şöyle:

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Chamberlain, Gedson, Muleka, Rashica, Aboubakar

Sivasspor: Ali, Murat, Caner, Aaron, Uğur, Yunus, Charis, Saiz, N'Jie, Gerson, Manaj