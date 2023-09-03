Beşiktaş Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de Beşiktaş kendi evinde Sivasspor ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş bugün Sivasspor'u konuk edecek.

TSİ: 19.15'te Beşiktaş Stadyumu'nda başlayacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.

Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı nedeniyle bir maçı ertelenen Beşiktaş ligde oynadığı 2 maçta 4 puan topladı. Sivasspor ise çıktığı 3 mücadeleden 1 galibiyet 2 beraberlik elde ederek 5 puana ulaştı.

Henüz mağlubiyet ile tanışmayan iki takımın ilk 11'leri ise şöyle:

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Chamberlain, Gedson, Muleka, Rashica, Aboubakar

Sivasspor: Ali, Murat, Caner, Aaron, Uğur, Yunus, Charis, Saiz, N'Jie, Gerson, Manaj

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