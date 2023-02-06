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Çarşı depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıyor.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 19:30
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Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'dan depremzedeler için yardım kampanyası

Çarşı depremzedeler için yardım kampanyası başlattı
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Konuyla ilgili olarak grubun sosyal hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde meydana gelen depremden dolayı camiamız, derneklerimiz, şehir temsilciliklerimiz, tüm gruplarımızla yaptığımız istişare sonucu tek elden yardım düzenleme kararı aldık.

Beşiktaş Kulübü yönetimi ile yaptığımız istişare sonucu Vodafone Park'ta tahsis edilecek bir alanı Yardım Toplama Merkezi olarak belirledik. Evelallah bu büyük yarayı da sarıp, omuz omuza hep birlikte ayağa kalkacağız. Yarın saat 10.00'dan itibaren tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Allah devletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."

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