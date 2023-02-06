6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan flaş karar

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan flaş karar

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 14:33
Takip Et

4 büyüklerden deprem sonrası ortak karar

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan flaş karar
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem Türkiye'yi derinden sarstı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri deprem bölgelerinde etkilenen vatandaşlar için yardım açıklaması yaptı.

Kulüplerin açıklamaları şöyle:

Galatasaray: Galatasaray Spor Kulübü olarak merkezi Kahramanmaraş olan ve tüm ülkemizi etkileyen depremle ilgili gelişmeleri üzülerek takip etmekteyiz. AFAD iş birliğinde resmi derneklerimiz, spor okullarımız ve taraftar grubumuz vasıtasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu ve Taçspor Tesisleri'nde toplanacak yardımlar ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılacaktır. Tüm sporseverlerin desteğini bekliyoruz.

Beşiktaş: Kulübümüz, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere yardım kampanyası düzenleyecektir. Düzenlenecek yardım kampanyasıyla ilgili detaylar önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Fenerbahçe: Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa ile birlikte birçok ilimizde hissedilen ve tüm Türkiye'yi hüzne boğan deprem felaketi sonrasında Kulübümüz adımlar atmak için hazırlanıyor. Türkiye'nin en büyük 'Sivil Toplum Kuruluşu' olarak bugüne kadar ülkesinin, vatandaşının yanında olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugün yaşanan milli felaket karşısında en faydalı adımı atmak için çalışmalara ivedilikle başladık. Yapılacak görüşmeler neticesinde belirleyeceğimiz eylem planıyla afet bölgelerindeki vatandaşlarımızın yanında olacağımızı belirtiyoruz.

Trabzonspor: Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için yardımlarınızı bekliyoruz. İhtiyaç listesindeki yardım malzemelerini Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezine teslim edebilirsiniz.

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
1
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
2
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
3
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
4
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Oktay Kaynarca vuruldu. Setten çok özel fotoğraf
5
﻿Oktay Kaynarca vuruldu. Setten çok özel fotoğraf
﻿Oktay Kaynarca vuruldu. Setten çok özel fotoğraf
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
6
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
7
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
﻿Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı
﻿Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı
﻿Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı
﻿İYİ Parti milletvekilleri deprem bölgesine gidiyor
﻿İYİ Parti milletvekilleri deprem bölgesine gidiyor
﻿İYİ Parti milletvekilleri deprem bölgesine gidiyor
﻿Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Akşener’den kan bağışı çağrısı
﻿Akşener’den kan bağışı çağrısı
﻿Akşener’den kan bağışı çağrısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.