Beşiktaş tek farkla yenildi

FIBA Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Beşiktaş, konuk ettiği Yunan ekibi Panathinaikos'a 80-79 yenildi.

KAYNAK: AA
Beşiktaş tek farkla yenildi

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 6. ve son hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 80-79 yenildi.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen siyah-beyazlı takım, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grubu zirvede tamamladı ve üst tura yükseldi.

Beşiktaş: 79 - Panathinaikos: 80

Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Yasmina Alcaraz (İspanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Dumitru Stasiev (Moldova)
Beşiktaş: Yueru Li 22, Lazic 5, Elif Bayram 8, Nogic 26, Evans 16, Krivacevic 2, Şuğranur Sönmez
Panathinaikos: Stamolamprou 9, Pavlopoulou 19, Cvitkovic 14, Alleyne 18, Jones 16, Sotiriou 4, Alexandri, Theodoromanolaki, Chairistanidou
1. Periyot: 20-19
Devre: 41-39
3. Periyot: 64-57

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