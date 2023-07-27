Beşiktaş Tirana maçının kanalı belli oldu. Seyirciler saç baş yolacak

Beşiktaş'ın Arnavutluk'un Tirana takımıyla oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçını yayınlayacak kanal belli oldu.

Beşiktaş Tirana maçının kanalı belli oldu. Seyirciler saç baş yolacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun ilk resmi maçına taraftarı önünde çıkacak.

Beşiktaş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma, S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

Beşiktaş Tirana maçını yayınlayacak olan S Sport Plus, şimdiye kadarki maç yayınlarında sürekli görüntü donmalarıyla gündeme geldi.

Tepkilere rağmen bu durum bir türlü düzeltilemedi. Bu akşamki maçta da aynı sıkıntının yaşanması bekleniyor.

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