Beşiktaş Tirana maçının kanalı belli oldu. Seyirciler saç baş yolacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun ilk resmi maçına taraftarı önünde çıkacak.

Beşiktaş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma, S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

Beşiktaş Tirana maçını yayınlayacak olan S Sport Plus, şimdiye kadarki maç yayınlarında sürekli görüntü donmalarıyla gündeme geldi.

Tepkilere rağmen bu durum bir türlü düzeltilemedi. Bu akşamki maçta da aynı sıkıntının yaşanması bekleniyor.