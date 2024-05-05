Rıdvan Dilmen formayla pozunu verdi. Resmi açıklama hemen geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen formayla pozunu verdi. Resmi açıklama hemen geldi
Bir dönem Muğlaspor forması giyen Rıdvan Dilmen kulüp yönetimi ile bir araya geldi.

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen bu sezon Bölgesel Amatör Lig 5. Grup’ta mücadele eden Muğlaspor yönetimi ile görüştü.

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Yapılan görüşmenin ardından Muğlaspor’dan yapılan açıklamada “Başkanımız Menaf Kıyanç, Başkan Vekillerimiz Haluk Beyimoğlu, Muhammet Ali Bahçeyaka, Basın Sözcümüz Barış Yayman, Altyapı Şube Sorumlularımızdan Müslüm Kıyanç ve Kulüp Müdürümüz Adem Korkmaz, Muğla'mıza gelen kulübümüzün ve Türk futbolunun efsane ismi Rıdvan Dilmen'i konakladığı otelde ziyaret etti. Kulübümüzün efsane isimlerinden olan Rıdvan Dilmen ile sohbet eden Başkanımız Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyelerimiz, isminin yazılı olduğu 48 numaralı Muğlaspor forması hediye etti” ifadelerine yer verildi.

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Aydın Nazilli’de futbol kariyerine başlayan Rıdvan Dilmen 1979 yılında Muğlaspor’a transfer olmuş ve bir sezon orada forma giydikten sonra Boluspor’un yolunu tutmuştu.

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