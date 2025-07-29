Beşiktaş transferi resmen açıkladı! İşte takımın yeni forveti...

Düzenleme: Kaynak: AA
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! İşte takımın yeni forveti...

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, forvet bölgesine takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, 18 yaşındaki genç oyuncu Zeynep Bilir ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 18 yaşındaki hücum oyuncusu Zeynep Bilir'i transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'mız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında forvet oyuncusu Zeynep Bilir'i kadrosuna kattı. Zeynep Bilir'e hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." denildi.

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