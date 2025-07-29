2 oyuncudan 60 milyon euroluk piyango! Galatasaray'ın kasası dolup taşacak

Düzenleme: Kaynak: Sabah
2 oyuncudan 60 milyon euroluk piyango! Galatasaray'ın kasası dolup taşacak

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray'da beklenmedik ayrılıklar da yaşanabilir. İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi, Cimbom'un 2 yıldızını gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, bu ayrılıkların yaşanması halinde kasasına büyük bir para koymayı hedefliyor. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da transfer operasyonu sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmayı hedefleyen Cimbom, yıldız isimlere yönelmişti. Galatasaray cephesi, Leroy Sane'nin ardından Victor Osimhen ve kaleci transferlerini de tamamlama amacında.

Öte yandan Sarı-kırmızılı ekibin iki yıldızına İngiltere Premier Lig'den talip çıktı.

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GALATASARAY'IN YILDIZLARINA SUNDERLAND TALİP

Bu sezon İngiltere Premier Lig'e yükselen Sunderland, Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara'yı transfer listesine ekledi. Ada temsilcisinin, iki yıldız için de Galatasaray'ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.

Sezon planlamasını Sara ve Barış Alper'e göre yapan sarı-kırmızılılar, astronomik teklif gelmediği sürece masaya oturmayacak. Her iki oyuncuyu farklı bölgelerde de kullanan teknik direktör Okan Buruk, joker olarak gördüğü oyuncularının kalmasını istiyor.

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BEKLENTİ 60 MİLYON EURO

Galatasaray Yönetimi Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara'ya 30 milyon euronun üzerinde değer biçiyor.

Sunderland cephesinin ise henüz mali boyutlarda Galatasaray'a teklifini iletmediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekip, iki oyuncu için birlikte teklif gelmesi halinde 60 milyon euro toplam değerin altına düşmeme kararı aldı.

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