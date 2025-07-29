Geldiği gibi gidiyor! Mourinho biletini kesti: Fenerbahçe'de hiç beklenmedik ayrılık

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Geldiği gibi gidiyor! Mourinho biletini kesti: Fenerbahçe'de hiç beklenmedik ayrılık

Jose Mourinho önderliğinde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de kadroda netleşmeye başladı. Yıldız isimleri kadrosuna katan Kanarya, kısa bir süre önce takıma büyük umutlarla transfer edilen deneyimli oyuncu ile teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrtultusunda yollarını ayırma kararı aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da kadro planlaması kapsamında ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Geçen sezonun devre arasında Al Nassr'dan büyük beklentilerle transfer edilen Anderson Talisca için sürpriz bir gelişme yaşandı.

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FENERBAHÇE ANDERSON TALISCA İLE YOLLARI AYIRMAK İSTİYOR

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderson Talisca'nın satışına onay verdi. Portekizli çalıştırıcının yönetime sunduğu raporda Brezilyalı oyuncu için "satılabilir" notu yer aldı.

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KALMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Anderson Talisca, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini söyledi. Ancak kulübün ekonomik planlaması doğrultusunda Brezilyalı yıldızın yüksek maaşı sıkıntı yaratıyor.

Yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanan Talisca için Flamengo devrede. Bu transferin önündeki engel ise başarılı oyuncunun maaşı Güney Amerika temsilcisi, Talisca'dan ciddi bir maaş indirimi talep ediyor.

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ZARAR EDİLMEK İSTENMİYOR

Fenerbahçe Yönetimi ise bu süreçte Talisca'dan minimum zararla çıkmanın yollarını arıyor. Sarı-lacivertliler, transferin gerçekleşmesi halinde hem maaş yükünden kurtulmak hem de bonservis geliri elde etmek istiyor.

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