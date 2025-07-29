Geldiği gibi gidiyor! Mourinho biletini kesti: Fenerbahçe'de hiç beklenmedik ayrılık

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da kadro planlaması kapsamında ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Geçen sezonun devre arasında Al Nassr'dan büyük beklentilerle transfer edilen Anderson Talisca için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da büyük kriz! Davinson Sanchez'in isteği isyan ettirdi

FENERBAHÇE ANDERSON TALISCA İLE YOLLARI AYIRMAK İSTİYOR



Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderson Talisca'nın satışına onay verdi. Portekizli çalıştırıcının yönetime sunduğu raporda Brezilyalı oyuncu için "satılabilir" notu yer aldı.

2 oyuncudan 60 milyon euroluk piyango! Galatasaray'ın kasası dolup taşacak

Fenerbahçe'den kaleye sürpriz transfer!

KALMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Anderson Talisca, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini söyledi. Ancak kulübün ekonomik planlaması doğrultusunda Brezilyalı yıldızın yüksek maaşı sıkıntı yaratıyor.



Yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanan Talisca için Flamengo devrede. Bu transferin önündeki engel ise başarılı oyuncunun maaşı Güney Amerika temsilcisi, Talisca'dan ciddi bir maaş indirimi talep ediyor.

Donnarumma Aslan oluyor!

ZARAR EDİLMEK İSTENMİYOR

Fenerbahçe Yönetimi ise bu süreçte Talisca'dan minimum zararla çıkmanın yollarını arıyor. Sarı-lacivertliler, transferin gerçekleşmesi halinde hem maaş yükünden kurtulmak hem de bonservis geliri elde etmek istiyor.

Yasin Öztekin'den olay imza! Nereden nereye

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten flaş hamle!

Süper Lig'de ortalık yıkılacak! Fatih Terim ezeli rakip ile görüşmelere başladı: Galatasaraylılara şok