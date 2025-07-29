Galatasaray'da büyük kriz! Davinson Sanchez'in isteği isyan ettirdi

Galatasaray’da gözler iç transfere çevrildi. Savunma hattından Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan ile sözleşme yenilendikten sonra sıra Davinson Sanchez’e geldi. Aslan, Kolombiyalı oyuncuyla sözleşme uzatmak isterken Sanchez’den gelen talep sonrası şaşkınlık yaşadı.

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DAVINSON SANCHEZ'DEN FLAŞ TALEP!

Galatasaray'dan yıllık 3.2 milyon euro kazanan Sanchez, maaşının 6 milyon euro civarına çıkarılmasını istiyor. Cimbom, yıldız oyuncuya yaptığı teklifi 4.5 milyon euro seviyelerine çekip sözleşmesini yenilemeyi planlıyor.

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OKAN BURUK İSTEDİ

Teknik direktör Okan Buruk’un savunma hattındaki patronlarından olan Davinson Sanchez için ‘‘takımda kesinlikle kalmalı aksi halde çok zorlanırız.’’ dediği öğrenildi. Bu sözlerden sonra Başkan Dursun Özbek’in sözleşme yenileme görüşmelerine başladığı bildirildi.

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