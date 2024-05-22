Beşiktaş ve Trabzonspor Türkiye Kupası için buluştu. Avcı ve Topraktepe'den flaş açıklamalar

Beşiktaş ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde yarın karşı karşıya gelecek. Dev mücadeleye ev sahipliği yapacak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda her iki takımın teknik direktörleri ve kaptanları bir araya geldi, ortak basın toplantısı düzenledi.

KUPAYLA TELAFİ ETMEK İSTİYORUZ

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, kötü geçen sezonu kupayla telafi etmek istediklerini belirterek, "Futbolda yarın seyir zevki yüksek bir maç olmasını bekliyorum. Beşiktaş her zaman şampiyonluk kovalayan bir takım. Bu sene biraz sıkıntılı dönemler geçirdik. Bu kupayı seyircimize armağan edip onları mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu.

FİNAL MAÇLARI ÇOK FARKLI OLUYOR

Gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyen Topraktepe, "Final maçları çok farklı oluyor. Beşiktaş'ta oyuncuyken hem şampiyonluk hem Türkiye Kupası kazandım. Teknik direktör olarak kupayı kazanmanın farklı bir duygu olacağına inanıyorum. Bu görev hem çok heyecanlı hem çok stresli. Yarın inşallah kazandığımızda çok farklı duygu olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

KAZANMA ARZUSUYLA SAHADA OLACAĞIZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da sözlerine "Finale kalmak güzel, finalde de dost olmak güzel" diyerek başladı. Tecrübeli hoca, Beşiktaş'ın kupayı 10, Trabzonspor'un 9 kez kazandığını hatırlatarak, "Bunu eşitlemek istiyoruz. Trabzonspor tarihine bakınca kupalarla dolu. Sene içindeki inişlerin çıkışların olduğu bir süreçte iki takım da kazanma arzusuyla sahada olacak." diye konuştu.

AHMET SUAT ÖZYAZICI GİBİ OLMAK İSTİYORUM

Abdullah Avcı şöyle devam etti: "Kaybedenin kazananı alkışladığı bir futbol festivali olması, toplumumuzdaki insanları saha içine yönlendirme açısından bir fırsat diye düşünüyorum. Herkes kazanmıştır aslında. Yarıştığın bütün kategorilerde oyunu ve oyuncuları geliştirmeye çalıştık ve kupalar almak istedim. Final oynayan herkes başarılıdır. Futbolun iyileştirici gücü var, bunun dışına çıkmayalım." Abdullah Avcı, "Trabzon'da tüm kupalara sahip olan Ahmet Suat Özyazıcı'dan sonra gelen bir teknik adam olmak istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

NECİP: TARAFTARIMIZI ÇOK ÜZDÜK

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Necip Uysal ise şunları kaydetti: "Çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Taraftarımızı çok üzdük. Elimizde bir kupa var. Bunu ne demek olduğunu konuştuk. Kazanırsam 9. kupam olacak. Bu zamana kadar çok maç oynadım ama Türkiye'de 100 maç oynayıp 1 maçta hata yapınca sıkıntı oluyor. Sosyal medyayla ilgilenmiyorum. Önüme bakıyorum."

UĞURCAN: FAİR-PLAY KONUŞULSUN

Bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır da şöyle konuştu: "Yarın fair-playin konuşulduğu bir maç olmasını istiyorum. Biz de kupayı kazanıp taraftarlarımız mutlu etmek istiyoruz. Bu sene özelinde kupa ve 3.'lük hedefimiz vardı. İki taraf da kupayı almak istiyor. Umarım kazanan biz oluruz."