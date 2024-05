Galatasaray maçından önce Konyaspor üzerinde oynanan oyunları açıkladı

Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra yazılanları, çizilenleri mutlaka okuyorsunuzdur…

Dünyanın gündeminde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, Türkiye’nin gündeminde de futbol var…

Türk futbolu nereye gidiyor?

Sakın ‘Avrupa’ya gidiyor filan’ demeyin, çünkü gitmiyor…

Futbolumuz sürekli olarak neden kan kaybediyor?

Bu kan kaybının nedenleri araştırılıyor mu?

Futbol pastası her geçen gün neden küçülüyor?

Bilen var mı?

Elbette yok!

Var da yok!

Çünkü, futbolu yönetenlerin “futbol” diye bir dertleri yok…

Dertleri koltuk…

Koltuk sağlama alınsın da, gerisi önemli değil, bunlar için…

Bunlar kim mi?

Futbolu yönetemeyenler!

Ali, Veli, Selami fark etmez…

İsimler önemli değil…

Kulüpleri birbirlerine düşmanlaştıran akıl, futbolumuzun altına dinamiti koyup, ateşleyen de aynı akıl…

Futbolda rekabet olmalı mı?

Olmalı…

Futbolda kutuplaşma olmamalı, futbolda düşmanlaşma olmamalı, futbolda kavga olmamalı…

Pazar akşamı oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında, yukarıda olmaması gerekenlerin hepsi vardı…

Daha fazlası da vardı, ama yazılacak gibi değil…

Küfür, kafir, bel altı vuruşlar, ne ararsanız vardı derbide…

Ve durmak bilmiyor…

Sürekli atışmalar, laf sokmalar vs…

Olmuyor…

Kulüpler arası rekabet iyidir aslında…

Ama, tatlı rekabet…

Faturası ağır olacak rekabetlerin, kavgaların, dalaşmaların ne ülkemize ne de futbolumuzun marka değerine zerre kadar faydası yok…

Dolayısıyla, futbolumuzun marka değerinin arttığı günlere erişebilir miyiz?

Öncelikle Mehmet Büyükekşi’nin TFF’nin başından gitmesi ve işi bilen, liyakatlı, merhametli insanların göreve gelmeleri şart…

Kifayetsiz, muhteris, “futbola Fransız!” birinin Türk futbolunun başında olması, doğruyu konuşmak gerekirse onun ayıbı değil!

Tam da Mehmet Büyükekşilik bir kavram…

Futbol konusunda bilgisi ya da yeterliliği olmadığı halde, bilgiliymiş ve yeterliymiş gibi görünmesi, insanların kendisinden daha da uzaklaşmasına neden oluyor…

Sezonla birlikte futbolumuzdaki kaos biter mi?

Ya da Mehmet Büyükekşi’nin gitmesiyle….

55-60 yıldır sporun, özellikle de futbolun içerisindeyim, futbolumuza yapılan böyle bir zulmü görmedim, yaşamadım.

*

KONYASPOR CAN DERDİNDE

Pazar günü Konyaspor-Galatasaray maçı oynanacak…

Kazananın deliler gibi sevineceği, kaybedenin ise karalara bağlanacağı bir maç oynanacak…

Ya da iki tarafında kazançlı çıkacağı bir 90’a tanıklık edecek Türkiye…

Şimdiden ne senaryolar yazılıyor, ne tiyatrolar oynanıyor…

Ağzı olan konuşuyor…

Olmayan da imalarda bulunuyor…

Hedefteki adam ise Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz…

Adamın Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı bir konuşma, ısıtılıp tekrar gündemde…

“7-1’in intikamını alacağız” cümlesinden yola çıkan Fenerbahçeli bazı taraftarlar, kendi sosyal medya hesaplarından, “Galatasaray’dan da intikam alacak mısınız?” gibi sorular soruyor, paylaşımlar yapıyorlar…

Dertleri başka…

Ki, Korkmaz, “Fenerbahçe’den intikamı alacağız” sözlerine açıklık getirmesine rağmen, tekrar gündeme getirilmesi ne kadar doğru?

Konyaspor Başkanı Korkmaz, “Bilet fiyatıyla alakalı bir mevzuda yanlış anlaşılma oldu. Ali Başkan ile de telefonda konuyu konuştuk. Yanlış anlaşılma üzerine konuştuk Başkanımla. O da sordu ve gerekli aktarımı yaptık. Zaten o da böyle düşündüğünü söyledi. Olayı tatlıya bağladık. Bir sıkıntı yok” diye açıklama yapmasına rağmen, konuyu kaşıyanların iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum…

Kaldı ki, Konyaspor, lige tutunmak için Galatasaray’dan puan ya da puanlar almak zorunda…

Kimsenin gazına gelmesine de ihtiyacı yok…

Çünkü, can derdinde...

Son olarak da GS plakalı bir aracın Ömer Korkmaz’a ait olduğu, paylaşımları dolaşmaya başladı sosyal medyada…

Kuzenine ait olan bir araç nedeniyle, kum torbasına çevirdiler adamı…

Burada da amaç belli…

Hem Galatasaray’ı hem de Ömer Korkmaz üzerinden Konyaspor’u gömmek!

Şunu da belirtmekte yarar var; Ömer Korkmaz ile kuzeni Sıtkı Korkmaz’ın aralarının limoni olduğunu biliyorum…

Kanlı-bıçaklı olmasalar da, görüşmüyorlar.