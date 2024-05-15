Beşiktaş'a 4.5 milyon Euro'luk şok. Karar verildi

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Beşiktaş'a 4.5 milyon Euro'luk şok. Karar verildi
Fransız ekibi Marsilya, Beşiktaş'tan kiralanan Jean Onana'nın 4.5 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Marsilya, Jean Onana’nın satın alma opsiyonunu kullanmayacak...

Ligue 1 ekibi Marsilya; kiralık olarak kadrosuna kattığı Kamerunlu oyuncuyu, sezon sonunda Beşiktaş’a geri gönderecek.

Beşiktaş, gelecek sezon için kadro planlamasına devam ederken, Marsilya’dan beklenen haber gelmedi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Marsilya’nın 24 yaşındaki oyuncu için 4.5 milyon Euro’luk opsiyonu devreye sokmayacağı belirtildi.

Onana, Marsilya’da 13 maçta forma giyip 1 gol attı.

Beşiktaş'ın sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lens'ten renklerine bağladığı orta saha oyuncusu 10 maçta şans bulmuş, 1 asist yapmıştı.

Jean Onana'nın, Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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