Alanyaspor maçında olmayacak. Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 27 Ocak Cuma günü Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.



Vodafone Park'ta oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı kazanan Beşiktaş çıkışını sürdürmek istiyor.



Ligde oynadığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor.



Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Alanyaspor ise haftaya 25 puanla 9. basamakta girdi.

BEŞİKTAŞ GHEZZAL'DAN YOKSUN



Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, Corendon Alanyaspor maçında oynayamayacak.



Son oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier, sarı kart cezalısı Romain Saiss ile Nathan Redmond takımdaki yerlerini alamayacak.



Öte yandan TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre Rachid Ghezzal, Alanyaspor karşılaşmasında yer almayacak



Sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın da yarın forma giymesi beklenmiyor.