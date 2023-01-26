26 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Alanyaspor maçında olmayacak. Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber

Alanyaspor maçında olmayacak. Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber

Süper Lig'de Beşiktaş, Alanyaspor'u evinde konuk edecek. Sakatlığı süren Ghezzal'dan ise teknik heyete kötü haber geldi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 18:10
Takip Et

Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber

Alanyaspor maçında olmayacak. Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber
+
Aa
-

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 27 Ocak Cuma günü Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
 

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı kazanan Beşiktaş çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde oynadığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Alanyaspor ise haftaya 25 puanla 9. basamakta girdi.

BEŞİKTAŞ GHEZZAL'DAN YOKSUN

Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, Corendon Alanyaspor maçında oynayamayacak.

Son oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier, sarı kart cezalısı Romain Saiss ile Nathan Redmond takımdaki yerlerini alamayacak.

Öte yandan TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre Rachid Ghezzal, Alanyaspor karşılaşmasında yer almayacak

Sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın da yarın forma giymesi beklenmiyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
1
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
2
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
3
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
4
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
5
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
6
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
7
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Samsun’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Samsun’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Samsun’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Rusya: AB'nin Ermenistan'da sivil misyon kurması jeopolitik gerginlik getirebilir
﻿Rusya: AB'nin Ermenistan'da sivil misyon kurması jeopolitik gerginlik getirebilir
﻿Rusya: AB'nin Ermenistan'da sivil misyon kurması jeopolitik gerginlik getirebilir
﻿ABD ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü
﻿ABD ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü
﻿ABD ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.