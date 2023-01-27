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Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı

Beşiktaş, Süper Lig'de 21. hafta maçında bu akşam Alanyaspor'u konuk edecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in sahaya süreceği kadroyu belirlediği öğrenildi

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 05:53
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Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk ediyor. Şenol Güneş ilk 11 kararını verdi

Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta oynanacak haftanın açılış karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı kazanan Beşiktaş, taraftarı önünde Alanyaspor'a üstünlük kurarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde oynadığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Alanyaspor ise haftaya 25 puanla 9. basamakta girdi.

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Alanyaspor maçında oynayamayacak.

Son oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier, sarı kart cezalısı Romain Saiss ile Nathan Redmond ve tedavisi süren Rachid Ghezzal, takımdaki yerlerini alamayacak.

Sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın da forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'ta Alanyaspor müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada Fatih Karagümrük ile yapılacak maçta forma giyemeyecek. Şenol Güneş, 3 futbolcuyu da dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Beşiktaş'ın sahaya şu onbirle çıkması bekleniyor:

Mert - Necip, Tayyip Talha, Welinton, Masuaku - Tayfur, Salih, Gedson, NKoudou - Cenk, Aboubakar 
 

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