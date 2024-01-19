Beşiktaş'a kötü haber

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'a kötü haber
Beşiktaş'a Pendikspor maçı öncesi kötü haber geldi.

Beşiktaş, Pendikspor'la yarın oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını tamamladı.

Siyah beyazlı takımda Salih Uçan'ın sakatlandığı ve kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada "Futbolcumuz Salih Uçan, sağ uyluk iç adalesinde meydana gelen gerilme ve ödem nedeniyle Siltaş Yapı Pendikspor maçının kadrosunda yer almayacak" ifadesi kullanıldı.

Kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Mert Günok
Ersin Destanoğlu
Utku Yuvakuran
Jonas Svensson
Onur Bulut
Tayyip Talha Sanuç
Ante Rebic
Cenk Tosun
Milot Rashica
Rachid Ghezzal
Necip Uysal
Demir Ege Tıknaz
Bakhtiyor Zainutdinov
Jackson Muleka
Mustafa Erhan Hekimoğlu
Yakup Arda Kılıç
Aytuğ Batur Kömeç
Tayfur Bingöl
Umut Meraş
Serkan Emrecan Terzi
Gedson Fernandes
Semih Kılıçsoy
Emrecan Bulut

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