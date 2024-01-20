Fatih Terim Abdülkadir Ömür'ü transfer etmek istiyor!

Kaynak: Hürriyet
Fatih Terim Abdülkadir Ömür'ü transfer etmek istiyor!
Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim, Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'ü gündemine aldı.

Trabzonspor, dün Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'u kadro dışı bıraktığını açıkladı.

Adı birçok kulüple anılan Abdülkadir için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Hürriyet'in haberine göre; Fatih Terim, Abdülkadir Ömür'ü transfer etmek istiyor.

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BAKASETAS'TAN SONRA ABDÜLKADİR
Bakasetas'ı kadrosuna katmaya hazırlanan Panathinaikos'un, Abdülkadir Ömür için de resmi adımları atmaya başlayabileceği yazıldı.

Daha önce Avrupa'ya transferi birkaç kez direkten dönen Abdülkadir Ömür'ün, Hollanda'dan da talipleri olduğu öne sürülüyor.

Yaklaşık 8 yıldır Trabzonspor forması giyen milli futbolcu, bu sezon ligde çıktıüı 16 maçta gol atamazken, 6 asist yaptı.

Diğer taraftan 24 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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