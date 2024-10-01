Beşiktaş’a verilmeyen penaltılarda karar doğru mu? Ünlü hakem açıkladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Kayserispor’u 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar maçın ikinci yarısında Gedson Fernandes ve Immobile’nin golleriyle galibiyeti alarak yenilmezliğini devam ettirdi.

Karşılaşmaya atılan gollerden çok tartışmalı pozisyonlar damga vurdu. Karşılaşmanın 72. dakikasında kale vuruşunu kullanan Bilal topu yanındaki Kartal’a verdi. Kartal ise topu eliyle kontrol ettikten sonra pas verdi. Hakem bu pozisyonda yoğun itirazlara rağmen oyunu devam ettirdi.

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Maçın 84. dakikasında ise ceza sahası içinde Udokhai’nin kalkan ayağı takım arkadaşı Paulista’ya çarptı. Pozisyonda arada kalan Kayserisporlu Nazon yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR’dan gelen izleme talebi sonrası hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu izledi ve penaltı kararını iptal etti.

Bu pozisyonun hemen öncesinde ise Immbobile’ye ceza sahası içindeki mücadelede arkadan sarılan Attamah, İtalyan golcüyü yere düşürdü. Ancak hakem oyunu devam ettirdi.

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BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Karşılaşma sonrası hakem Atilla Karaoğlan’ın pozisyonlara yaklaşımı tartışma konusu oldu. Siyah beyazlı taraftarlar, Karaoğlan’ın kararlarına isyan etti. Beşiktaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da hakemin kararlarına sert tepki yer aldı.

ESKİ HAKEMDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kayserispor-Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendiren eski hakem Fırat Aydınus, Karaoğlan’ın Beşiktaş’a vermediği 2 penaltıda hatalı karar verdiğini söyledi. Aydınus, Hürriyet gazetesindeki yazısında Kayserisporlu Kartal’ın elle müdahale ettiği pozisyonda penaltı verilmesi gerektiğini söyledi. Aydınus, “Topun oyuna girip girmeme kararını hakem verdiği için VAR bu pozisyona karışamaz” dedi.

Aydınus, Udokhai’nin Paulista’ya müdahale ettiği pozisyonda çalınan penaltının VAR’ın devreye girmesi ile iptal edilmesinin doğru olduğunu ve Immobile’nin pozisyonunda penaltı çalınmasını ve Attamah’a kırmızı kart verilmesi gerektiğini söyledi.