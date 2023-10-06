Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine geçecek hoca belli oldu

Beşiktaş'ta Lugano maçının ardından yer yerinden oynadı.
Yönetim kurulu maçtan sonra yaptığı 4 saatlik toplantıda önemli kararlar aldı.
Toplantıya katılan teknik direktör Şenol Güneş istifasını sundu. Yönetim kurulu istifayı saatler sonra yazılı açıklamayla duyururken, olağanüstü kongre kararı alındığını da belirtti.
Olağanüstü kongrede Ahmet Nur Çebi'nin yönetimde bazı değişiklikler yaparak tekrar aday olmayı planladığı ileri sürüldü.
Beşiktaş'ın İstanbulspor maçına Şenol Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz'la hazırlanacağı öğrenildi.
Siyah beyazlı takımın İstanbulspor maçında da Burak Yılmaz'ın görev yapacağı ifade edildi.